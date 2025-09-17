Son Mühür- 2011 yılında Miss Turkey yarışmasında 2. olarak adını duyuran Gizem Karaca, kısa sürede televizyon dünyasının tanınan oyuncularından biri haline geldi.

“Eve Düşen Yıldırım”, “Benim Hala Umudum Var”, “Güzel Köylü” ve “İçimdeki Fırtına” gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Mutlu birlikteliğin 8. yılı

Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Çift, magazin dünyasında gözlerden uzak ve huzurlu yaşamlarıyla örnek gösterilen birlikteliklerden biri olarak tanınıyor. Sekiz yıldır devam eden evlilikleri, sadelikleri ve uyumlarıyla dikkat çekiyor.

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor

33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Karaca ve Ekmekçi, kızlarına Leyla Yaz adını vermişti. Ünlü oyuncu, annelik heyecanını sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle hayranlarıyla paylaşıyor.

"İyi ki sen sevgilim"

Karaca, evliliklerinin 8. yıl dönümünde duygusal bir sürprize imza attı. Sosyal medya hesabından düğün gününden bir kareyi paylaşarak, “8 yıl önce bugün. İyi ki sen sevgilim” notunu düştü.

“Bizi çok seviyorum”

Paylaşımına kızı Leyla Yaz ile çekilmiş aile pozunu da ekleyen Karaca, “Bizi çok seviyorum” ifadeleriyle mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.