Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan ve özellikle OnlyFans platformunda dikkat çeken bir isim. İstanbul doğumlu fenomen, cesur paylaşımları ve tartışmalı olaylarla sıkça gündeme geliyor. Peki, Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı ve kariyerine dair detaylar.

Gizem Bağdaçiçek’in hayatı ve kökeni

Gizem Bağdaçiçek, 17 Ekim 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2025 itibarıyla 27 yaşında olan Bağdaçiçek, aslen Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu. Bazı kaynaklarda baba tarafından Erzurum kökenli olduğu belirtilse de, genetik olarak Bulgar tarafına yakın olduğu ifade ediliyor. 1.71 metre boyunda ve 52 kilo olan Bağdaçiçek, Terazi burcu. Eğitim hayatına dair sınırlı bilgi mevcut; İstanbul’da büyüdüğü ve sosyal medya kariyerine genç yaşta başladığı biliniyor. Sosyal medyada “gizemmsavage” kullanıcı adıyla tanınan Bağdaçiçek, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Sosyal medya ve OnlyFans kariyeri

Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya kariyerine Bigo Live platformunda dans videoları paylaşarak başladı. Estetik ve cesur paylaşımlarıyla kısa sürede dikkat çeken Bağdaçiçek, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlarda içerik üretiyor. 2021 yılında OnlyFans platformuna katılması, kariyerinde dönüm noktası oldu. OnlyFans’ta üyelik sistemiyle fotoğraf ve video paylaşan Bağdaçiçek, bu platformda yüksek gelir elde ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Özellikle 2021 sonlarında OnlyFans’tan 22 bin dolar kazandığına dair haberler, onun popülerliğini artırdı. Instagram’da “gizemmsavage” hesabıyla 350 binden fazla takipçisi bulunan Bağdaçiçek, dans videoları ve estetik odaklı içerikleriyle biliniyor. Ayrıca, 2022’de ünlü futbolcu Bruma ile yaşadığı mesajlaşma polemiği, magazin gündeminde geniş yer buldu.

Hukuki süreçler ve tartışmalar

Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya paylaşımları nedeniyle birkaç kez hukuki süreçlerle gündeme geldi. Aralık 2023’te, OnlyFans’taki içeriklerinin diğer sosyal medya platformlarında yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bağdaçiçek, ifadesinde “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, artık yapmıyorum” dedi ve serbest bırakıldı. 2024’te ise sosyal medya paylaşımlarının dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla ikinci bir soruşturma başlatıldı. Bağdaçiçek, bu suçlamaları reddederek paylaşımlarının mizah amaçlı olduğunu belirtti. Her iki olayda da serbest bırakılan fenomen, içerik üretimine devam ediyor. Bu tartışmalar, onun dijital dünyada hem hayran kitlesi hem de eleştirmenler tarafından sıkça konuşulmasına neden oldu.