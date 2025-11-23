Son Mühür- Türkiye'nin konuştuğu olayda kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanan emekli öğretmen Abdullah Coşkun, Giresun-Trabzon yolunda aracıyla karıştığı basit hasarlı bir kaza sonrası bir trafik magandasının kurbanı olmuştu.



Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Do. Dr. Ayşe Coşkun Beyan,

''Babamın sadece kızı değil aynı zamanda doktoruyum. Üç senedir akciğer kanserinde mucize yarattık. Bir hafta önce yanımdaydı, son taramasında hiçbir şeyin kalmadığını gördük. Sevinçle memleketlerine gidiyorlardı. Benim babam karıncayı bile incitmemiş emekli bir öğretmendi. Vahşi ve cani bir şekilde öldürüldü. Annem yalvarmış, ''Bu adam hasta, vurmayın, durun'' demesine rağmen babam yere düştükten sonra bile tekme atmış. Adalet istiyorum. Bu caninin bir saha sokağa, insan içine çıkmaması lazım.



Sadece bu hasar için...



Katil İlhan İhtiyaroğlu'nun babamın arabasında açtığı hasar. İnanabiliyor musunuz? Sadece bu kadar. O nedenle Babamlar kaza olduğunu bile anlayamamış. Olasılıkla neden öldürüldüğünü de anlayamadı. Yüreğim yanıyor, kalbim acıyor.'' mesajı verdi.



Külliye'den de destek var...



Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral'ın gündeminde de vahşice işlenen cinayet vardı.

''68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun…

Bir ömür boyu bu millete hizmet etmiş, iki evladını alın teriyle tıp fakültesine okutmuş, kanseri henüz bir hafta önce yenmiş bir hayat emektarı…'' hatırlatmasında bulunan Saral,

''Ama ne yazık ki; hiçbir yara almadan kurtulduğu basit bir trafik kazasının ardından, 38 yaşındaki bir caninin elinde demir bir levye ile hunharca katlediliyor.

Bu vahşetin, bu alçaklığın tarifi yoktur!

Katil İlhan İhtiyaroğlu, işlediği insanlık suçunun karşılığını en ağır şekilde almalıdır. Hiçbir mazeret, hiçbir bahane bu vahşeti hafifletemez.'' mesajı verdi.