Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası bünyesinde Pastacı Çıraklığı kursunu başarıyla tamamlayan işitme engelli mezunlar, ünlü şef Rıfat Yurttaş ile özel bir etkinlikte bir araya geldi. Şef Yurttaş, işaret dili çevirmenleri aracılığıyla kursiyerlerle iletişim kurarak, Ege mutfağına özgü meze ve zeytinyağlı yemeklerin püf noktalarını ve yapım tekniklerini paylaştı.

Engelleri aşan lezzet buluşması

İzmir Çeşme'deki restoranıyla tanınan ve sosyal medya platformlarında özgün tarifleriyle geniş kitlelere ulaşan Şef Rıfat Yurttaş, Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, genç aşçı adaylarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kursiyerlerle iletişimi sağlamak üzere, işaret dili çevirmenleri Özlem Özer ve Melek Uslular görev aldı. Bu sayede, mutfakta deneyim ve bilgi akışı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Yurttaş: "Mutfakta huzur bulanlar özel insanlardır"

Etkinlikte yaptığı konuşmada Şef Yurttaş, mutfak sanatına ve yemeğe olan tutkusunu paylaştı. Yurttaş, "Bugün burada sizinle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yemeğe ilgi duyan, yolu bir şekilde mutfaktan geçen ve orada huzur bulan insanların çok özel insanlar olduğuna inanıyorum. Bu yüzden mutfağa ilgi gösteren her bireyi kendime daha yakın hissediyorum," ifadelerini kullandı.

Eğitimin temelinin yerel lezzetlerden başlaması gerektiğine vurgu yapan ünlü şef, "Dünyanın her yerinde belli başlı uluslararası yemekleri herkes yapabilir. Örneğin risottoyu elbette güzel yapalım, ancak öncelikle kendi kültürümüzden başlamak ve bu alanda ustalık geliştirmek çok önemlidir. Bu nedenle bugün ağırlıklı olarak Ege mutfağına yöneleceğiz," şeklinde konuştu. Şef Yurttaş, Ege mutfağının zenginliğini oluşturan meze ve zeytinyağlı yemekler kültürünün, çok eski tekniklere dayanan ve kendine özgü dinamikleri olan bir mutfak olduğunu belirtti.

Mezunlardan ünlü şefe teşekkür

Kursiyerler, Şef Rıfat Yurttaş'ı yakından takip ettiklerini ve sosyal medyada paylaştığı tarifleri ilgiyle uyguladıklarını belirterek, bu özel buluşma ve aktardığı değerli bilgiler için ünlü şefe teşekkürlerini iletti. Meslek Fabrikası'nda alınan pastacılık eğitimi ile ünlü bir şeften alınan Ege mutfağı eğitimi, mezunların mesleki gelişimlerine önemli bir katkı sağladı.