Dünya modasının efsane isimlerinden Giorgio Armani, 91 yaşında hayata veda etti. “Re Giorgio” (Kral Giorgio) olarak anılan İtalyan modacı, minimalist ve zarif tasarımlarıyla moda dünyasında devrim yarattı. Armani Grubu’nun açıklamasına göre, sevdiklerinin yanında huzur içinde vefat eden Armani, son günlerine kadar işine tutkuyla bağlı kaldı. İşte Giorgio Armani’nin hayatı, ölüm nedeni ve moda dünyasına katkıları hakkında detaylar.

Giorgio Armani kimdir?

Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934’te İtalya’nın Piacenza kentinde doğdu. Türkçede “Piyasenza” olarak da bilinen bu şehir, Kuzey İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde yer alıyor. Tıp eğitimiyle kariyerine başlayan Armani, Milano Üniversitesi’nde iki yıl okuduktan sonra 1957’de askerlik hizmetine çağrıldı. Askerlik sonrası moda dünyasına adım atan Armani, Milano’nun ünlü mağaza zinciri La Rinascente’de vitrin düzenleyici olarak çalıştı. 1960’larda Nino Cerruti için tasarımcı olarak görev yaptı ve 1975’te ortağı Sergio Galeotti ile Giorgio Armani S.p.A.’yı kurdu. Armani, sade, zarif ve minimalist tasarımlarıyla kısa sürede dünya çapında ün kazandı. Hollywood yıldızlarının kırmızı halıdaki tercihi olan Armani, aynı zamanda parfüm, aksesuar, otel ve ev dekorasyonu gibi alanlarda markasını genişleterek bir yaşam tarzı imparatorluğu oluşturdu.

Giorgio Armani neden öldü?

Giorgio Armani’nin ölümüne ilişkin resmi bir açıklama Armani Grubu tarafından yapıldı, ancak kesin bir ölüm nedeni belirtilmedi. İtalyan medyasına göre, 91 yaşındaki modacı son dönemde sağlık sorunları yaşıyordu ve tedavi görüyordu. Ailesi ve yakın çevresi, vefatın doğal sebeplerle gerçekleştiğini ifade etti. Haziran ayında Milano Erkek Moda Haftası’na sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Armani’nin, son günlerine kadar işine devam ettiği biliniyor. Cenaze töreni, Armani’nin vasiyeti doğrultusunda 6-7 Eylül tarihlerinde Milano’daki Armani Tiyatro’da taziye ziyaretine açılacak ve yalnızca aile üyeleri ile yakın dostlarının katılacağı özel bir törenle gerçekleştirilecek.

Serveti ve moda imparatorluğu

Giorgio Armani, moda dünyasında kurduğu imparatorlukla hem yaratıcı hem de ticari bir başarı hikayesi yazdı. Forbes’a göre, Armani’nin kişisel serveti 2025 itibarıyla yaklaşık 11 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 1975’te kurulan Giorgio Armani S.p.A., yıllık yaklaşık 2,3 milyar avro ciro yapıyor ve dünya genelinde 8.000’den fazla çalışana sahip. Armani Grubu, Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Privé ve Armani Casa gibi alt markalarla giyimden kozmetiğe, otelcilikten dekorasyona geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Armani’nin 1980’lerde “American Gigolo” filmiyle Hollywood’a girişi, markasını küresel bir fenomene dönüştürdü. Ayrıca, parfüm ve otel gibi sektörlere girerek lüks kavramını yeniden tanımladı. Arm