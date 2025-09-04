Mehmet Durak Karak, Türkiye’nin Urfa iline bağlı Suruç ilçesinden olan ve yaklaşık 30 yıldır cezaevinde bulunan bir mahkum. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra başlayan gözaltı ve tutukluluk süreçleriyle hayatı değişen Karak, 1995’te aldığı müebbet hapis cezasıyla uzun süredir cezaevinde tutuluyor. Son dönemde, oğlu Ömer Karak’ın vefatı ve tahliye sürecindeki engellemelerle gündeme geldi. İşte Mehmet Durak Karak’ın hayatı ve yaşadıkları hakkında bilinenler.

Mehmet Durak Karak kimdir?

Mehmet Durak Karak, Urfa’nın Suruç ilçesine bağlı Qûbika Çareba mahallesinde doğdu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından köyüne yapılan baskında babası ve altı kardeşiyle birlikte gözaltına alındı. Bu olay, Karak’ın ilk cezaevi deneyimi oldu ve yaklaşık dört yıl cezaevinde kaldı. Tahliyesinin ardından zorunlu askerlik hizmetine alındı. Askerlik sonrası tekrar gözaltına alınarak sekiz ay hapis yattı. 1989’da 18 ay, 1992’de ise üç ay daha tutuklu kalan Karak, 1995’te yeniden gözaltına alındı. Altı çocuk babası olan Karak, bu son tutuklamada Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından “devletin birliğini bozmak” suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı. İdam cezasının kaldırılmasıyla cezası müebbet hapse çevrildi.

Cezaevi süreci ve tahliye engeli

Karak, 29 yıldır çeşitli cezaevlerinde tutuluyor. Son olarak Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. 17 Haziran’da 30 yıllık cezasını tamamlayarak tahliye edilmesi bekleniyordu, ancak İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararıyla tahliyesi engellendi. Gerekçe olarak, Karak’ın cezaevinde aldığı üç disiplin cezası gösterildi: 1996’da işkenceye karşı açlık grevi, 2006’da savcılığa yaptığı bir başvurunun “terör propagandası” sayılması ve 2024’te Erzincan Cezaevi’ne sevk edildiğinde “yasaklı eşya” bulunması. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül’de Karak’a gönderilen müddetnamede şartlı tahliye tarihini 28 Haziran 2031 olarak belirledi. Bu karar, Karak’ın altı yıl daha cezaevinde kalmasına yol açtı.

Oğlu Ömer Karak’ın vefatı ve taziye süreci

Mehmet Durak Karak, 30 Ağustos’ta oğlu Ömer Karak’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle bir kez daha gündeme geldi. 40 yaşındaki Ömer’in cenazesine katılması için ailesi Adalet Bakanlığı’na başvurdu, ancak talep hafta sonu olduğu gerekçesiyle reddedildi. Cenaze, Cumartesi günü defnedildi. Ailenin pazartesi günü yaptığı ikinci başvuru üzerine Karak, ring aracıyla Suruç’a getirildi, ancak taziyede kelepçeli tutuldu ve jandarma, taziye ziyaretçilerinin görüşmesini kısıtladı. Bu durum, ailenin ve kamuoyunun tepkisini çekti. Karak’ın kardeşi Müslüm Karak, ailenin yıllardır cezaevleri arasında mekik dokuduğunu ve dört aile üyesinin farklı cezaevlerinde olduğunu belirtti.