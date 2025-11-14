İstanbul Beşiktaş’ta tatil için gelen bir aile, yedikleri yemek sonrası zehirlenerek trajik şekilde yaşamını yitirdi. Olayın ardından çocukların cenazeleri memleketleri Afyonkarahisar’a getirildi, aile yakınları ise sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Olayın ayrıntıları

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih’te bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan zehirlenme sonucu anne Çiğdem Böcek ile iki çocuk hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in durumu kritik olup entübe edildi.

Köy halkından tepki

Ailenin memleketi Bolvadin ilçesine bağlı Ortakarabağ köyü muhtarı Kenan Gencer, yaptığı açıklamada olayın tüm köyü derinden üzdüğünü belirtti. Gencer, “Olayı dün öğlen öğrendim. Aile aynı zamanda yakın akrabalarım. Aldığımız bilgilere göre kumpir ve midye gibi yiyeceklerden zehirlenmişler.

Anne ve çocukları vefat etmiş, baba Servet ise entübe edilmiş durumda. Bu gıda üretimi ve satışıyla ilgilenenler gereken cezayı almalı. Aile her yıl tatile gelirdi ve bu sene de birkaç günlük izinle gelmişlerdi. Köyümüzde çok sevilen bir aileydi, hepimiz büyük üzüntü içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Cenazeler memlekete getirildi

Olayda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürülürken, annenin cenazesinin otopsi işlemleri tamamlanmadığı için İstanbul’da tutulduğu öğrenildi.