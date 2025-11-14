Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalp krizi geçirdiği öne sürülen 44 yaşındaki bir mahkumun, ilk çağrılan sağlık ekibinin yetersiz tavsiyesi üzerine hayatını kaybettiği iddia edildi. Mahkum yakınlarının şikayeti üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, adli bir soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme başlattı. Ailenin temel iddiası, zamanında ve doğru tıbbi müdahale yapılmaması nedeniyle ölüme ihmalin yol açtığı yönünde.

Olay zinciri: İddia edilen ihmal anları

Müteveffa Nahit Çakıroğlu'nun ölümüyle sonuçlanan olaylar dizisi, geçtiğimiz ekim ayında Afyon Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandı. Cezasını tamamlamasına yalnızca beş ay kalan Çakıroğlu, sabahın erken saatlerinde göğüs ağrısı ve kolda uyuşma şikayetleriyle rahatsızlandı. Diğer mahkumların durumu derhal cezaevi yönetimine bildirmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Olay yerine intikal eden ilk sağlık ekibinin, iddialara göre kapsamlı bir muayene yapmaksızın, Çakıroğlu'na "Tansiyon düşüklüğü yaşıyorsunuz, tuzlu ayran içerseniz düzelir" şeklinde bir tavsiyede bulunarak kurumdan ayrıldığı ileri sürüldü. Bu müdahalenin ardından mahkumun durumu kötüleşince yeniden ambulans çağrıldı. Gelen ikinci ekip tarafından hastaneye kaldırılan Çakıroğlu'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi; ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Gözü yaşlı eşten çarpıcı iddialar ve şikayet

Hayatını kaybeden Nahit Çakıroğlu'nun eşi Birsen Çakıroğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada eşinin ihmale kurban gittiğini savundu. Eşinin 25 Ekim 2025 sabahı göğüs ağrısı ve kol uyuşmasıyla fenalaştığını, çağrılan ilk ambulanstaki görevlilerin ise sadece "Tansiyon düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" diyerek geri döndüğünü anlattı. Eşi kısa süre sonra düşüp bayıldığında mahkumların ranzasına yatırdığını belirten Çakıroğlu, ranzasına kaldırılan eşi için infaz koruma memurlarının ise iddiaya göre "Yemekten sonra ilgileniriz" yanıtını verdiğini ileri sürdü.

Birsen Çakıroğlu, eşinin daha sonra başka bir mahkum tarafından ranzada morarmış ve cansız halde bulunduğunu, bunun üzerine yönetimin tekrar ambulans çağırdığını ifade etti. İkinci ambulansla hastaneye nakil sırasında yaklaşık 45 dakika süresince kalp masajı yapılmasına rağmen eşinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Hastane yetkililerinin kendisine bu sürede beynin yoğun hasar gördüğünü bildirdiğini söyleyen acılı eş, bu 45 dakikalık sürecin tamamen bir ihmal sonucu geliştiğini savundu.

Adli ve idari süreç başlatıldı

Eşinin ölümünde sorumluluğu bulunan infaz koruma memurları ve ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinden şikayetçi olduğunu dile getiren Birsen Çakıroğlu, "Benim canım yandı, adalet yerini bulsun. 5 çocuğumla kaldım," sözleriyle feryadını dile getirdi. Aile üyelerinin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya dair adli soruşturmayı başlattı. Soruşturmanın, ilgililer hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma, ihmal’ suçlamaları üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü de olayın idari boyutunu ele aldı. Müdahale etmeksizin olay yerinden ayrılan ve sadece "tuzlu ayran iç" tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen B.E.K., E.C., ve A.O.Ç. isimli sağlık görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldığı bilgisi edinildi. Tanık mahkumların ifadelerinin de soruşturma dosyasına girdiği bildirildi.