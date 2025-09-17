Son Mühür - Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68’lik skorla geçerek adını finale yazdırdı. Maçın ardından Alperen Şengün, sosyal medya hesabından "Deniz havası iyi gelmez mi?" şeklinde esprili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Yunanistan'ın NBA'de MVP ödülü kazanmış yıldızı Giannis Antetokounmpo, canlı yayında gelen yorumlara tepki göstererek Türk bayrağına yönelik hakaret içeren bir ifade kullandı. Bu davranış, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

''Sevgi ve saygıdan başka hiçbir his beslemiyorum"

İki oyuncudan Antetokounmpo, "Canlı yayınım esnasında saygısızca hatırlatmalar yapan birine uygunsuz bir yorum yaptım. Amacım kimseyi kızdırmak değildi. Tüm kalbimle özür dilerim. Türkiye'ye ve dünyadaki tüm insanlara karşı sevgi ve saygıdan başka hiçbir his beslemiyorum" şeklinde bir açıklama.

Şengün'den açıklama

Alperen Şengün ise "Yunanistan maçından sonraki paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Hiçbir zaman kimseyi gücendirme niyetim yoktu" açıklamasında bulundu.

İki yıldız basketbolcu daha sonra aşağıdaki mesajı içeren ortak bir açıklama yayımladılar:

''Ülkemizi sevdiğimiz için oynarız. Oyunu sevdiğimiz için oynarız. Her zaman saygıyla oynarız. Çünkü biliriz ki spor bizi ayırmak için değil, birleştirmek için vardır."