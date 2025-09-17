A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Millilerden Filipinler’de Üst Üste Galibiyet

Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası grup aşamasında Kanada ile karşı karşıya geldi. Filipinler’de oynanan mücadelede milliler, etkili performansıyla rakibini 3-0 yenerek grubunu zirvede tamamladı.

Önce Japonya ve Libya, Şimdi Kanada

A Milli Takım grup maçlarında daha önce Japonya’yı 3-0, Libya’yı ise 3-1 mağlup etmişti. Bu sonuçlarla liderlik koltuğunu koruyan milliler, Kanada karşısında da üstün bir oyun sergiledi.

Kanada Maçı Set Sonuçları

Set: 25-21

Set: 25-16

Set: 27-25



Son 16 Turunda Türkiye

Bu galibiyetle A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’nda son 16 turuna lider olarak yükseldi. Filenin Efeleri'nin Son 16 turundaki rakibi bugün 13.00'te oynanacak Polonya-Hollanda karşılaşmasının ardından belirlenecek.