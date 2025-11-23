Brezilya'nın Belem kentinde gerçekleştirilen COP30 Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin, insanoğlu ile tabiat arasında bir merhamet sözleşmesi olduğu bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasideki farklı görüşleri bir araya getirmedeki rolüne dikkat çeken Kurum, Türkiye'nin bu katkıları COP31 Başkanlığı döneminde de kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiklerini kaydederek, COP31 Başkanlığı olarak iklim eyleminin kazandığı ivmeyi şeffaf, kapsayıcı ve tüm tarafları dahil eden bir anlayışla daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Bu süreçte Avustralya ile tarihten gelen dostluğu ileriye taşıyacak yenilikçi bir adım attıklarını bildiren Bakan Kurum, COP31 sürecini Avustralya ile birlikte, kimseyi geride bırakmayan adil, kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürüteceklerine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını ve uluslararası işbirliğine yönelik samimi yaklaşımını her platformda ortaya koyduğunu belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda kalıcı ve somut adımlar attıklarını söyledi. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ve küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Seferberliği ile dünyanın geleceğine önemli katkılar sunduklarını ifade etti.

Bakan Kurum, COP31 sürecinde de insanlığın ve dünyanın beklentilerine ve acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri Türkiye-Avustralya işbirliği ile hayata geçireceklerini vurguladı. "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonu başlatıyoruz" diyen Kurum, tüm delegeleri dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye'de misafir etmeyi heyecanla beklediklerini aktardı. Türkiye'nin sadece kendi bölgesine değil, Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan adil ve dengeli bir konferans düzenlemeyi taahhüt ettiğini belirterek, kararın tüm taraflara ve küresel iklim krizi ile mücadeleye hayırlı olmasını diledi.