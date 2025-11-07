Bu düzenlemeyle birlikte, özellikle belediyelerde yalnızca şahsen yapılan başvuru uygulamasına son verildi. Böylece adayların başvuru sürecinde eşit koşullarda değerlendirilmeleri hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte yürürlüğe giren kararlar şu şekilde sıralandı:

''Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle, yönetmelikte geçen “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak güncellendi. Bu kapsamda yönetmeliğin 5, 6, 8, 9, 20, 23 ve 26’ncı maddelerinde ilgili ifadeler yeni bakanlık unvanına göre değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğin 11’inci maddesi yeniden düzenlenerek, memur alım başvurularının elektronik ortamda alınmasının esas olduğu hükme bağlandı. Ancak idareler, duyuruda belirtmek kaydıyla elektronik başvuruların yanı sıra şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru kabul edebilecek.''