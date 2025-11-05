Aydın genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürdürülen denetimler, Ekim ayında da yoğun şekilde devam etti. İl genelinde bir ay içinde 176 bin 864 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 30 bin 883 sürücüye idari işlem uygulandı.

176 bin araç denetlendi

Aydın Valiliği’nin paylaştığı verilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında Ekim 2025’te 176 bin 864 araç denetime tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 30 bin 883 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin yanı sıra, 523 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca 538 sürücü ile bin 629 araç, mevzuata aykırı durumlar nedeniyle trafikten men edildi.

794 kaza, 6 can kaybı

Aydın genelinde Ekim ayında toplam 794 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 335’i maddi hasarlı, 453’ü yaralamalı ve 6’sı ölümlü olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 614 kişi yaralanırken, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Valilik açıklamasında, kazaların büyük bölümünün trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana geldiği vurgulanarak, vatandaşlara dikkat çağrısı yapıldı.

“Trafik kurallarına uyalım” uyarısı

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Can ve mal kayıplarının önlenmesi için tüm sürücülerin trafik kurallarına uyması büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları ve kural ihlali yapanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri konusunda destek bekliyoruz.”