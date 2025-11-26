Halkalı Merkez Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm alanı etkisi altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tesis kullanılamaz hale geldi.

Tesisi saran alevler kısa sürede büyüdü

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta bulunan geri dönüşüm atık tesisinde 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tesisin tamamına yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın sırasında yoğun duman oluşurken, ekiplerin ilk müdahalesiyle tesisteki alevlerin çevreye sıçraması önlendi.

Ölü ya da yaralı yok, tesis küle döndü

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, tesis tamamen hasar gördü. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma sürecine geçildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.