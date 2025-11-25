Son Mühür/ Beste Temel- Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yılki kampanyasını "HEP BİRLİKTE" sloganıyla başlattı. 12 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele eden sivil toplum kuruluşu, bu kampanyada odağı kadın cinayetlerine çevirerek, şiddetin en uç noktasına ve tüm toplumu kapsayan ortak bir duruş sergilenmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Şiddetin farklı boyutlarına 12 yıllık dikkat çekme tarihi

KADEM, kadınların onur ve güvenle yaşayabileceği bir toplum inşa etme hedefiyle 12 yıldır faaliyet gösteriyor. Kuruluş, şiddetin nedenlerini ve sonuçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, Türkiye genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Basın açıklamasında, derneğin önceki yıllarda yürüttüğü başarılı kampanyalara da değinildi:

"Sen Varsan Şiddete Yer Yok": Şiddete kayıtsız kalınmaması mesajı verildi.

"Şiddete Göz Yumma": Sessizliğin suça ortak olmak anlamına geldiği vurgulandı.

"Şiddetin Bahanesi Olmaz": Hiçbir duygu veya davranışın şiddete gerekçe olamayacağı belirtildi.

"6284 Sayılı Kanunla, Şiddet Mağdurları Güvende": 6284 Sayılı Kanun'un uygulanmasına dikkat çekilerek "Yasaya Tutun" ve "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" mesajları verildi.

"Şiddete Seyirci Kalma": Geçen yıl özellikle dizilerdeki kadına yönelik şiddet içeriklerinin olumsuz etkileri gündeme taşındı.

"Hep birlikte" sloganıyla kadın cinayetleri odak noktası

KADEM, bu yılki kampanyasının temel amacını, şiddetin en ağır ve geri dönülmez türü olan kadın cinayetlerine toplumsal dikkati yöneltmek olarak açıkladı. Dünya genelindeki vahim istatistiklere değinilen açıklamada, her gün 5'ten fazla kadının öldürüldüğü ve 2020 yılında yaklaşık 47 bin kadın ve kız çocuğunun partneri veya aile üyesi tarafından katledildiği gerçeği paylaşıldı.

Kadın cinayetlerinin çoğunun ardında daha önce yaşanmış psikolojik, ekonomik veya fiziksel şiddet vakaları bulunduğuna dikkat çekilerek, şu önemli mesaj verildi: "Fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da dijital şiddet gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkan her türlü şiddet, sonunda cinayete dönüşme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle şiddetin küçüğü, büyüğü, gerekçesi, mazereti olamaz diyoruz ve kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak kabul ediyoruz."

"Hep Birlikte" sloganıyla, şiddetsiz, adil ve güvenli bir topluma ancak ortak mücadele ile ulaşılabileceğine olan inanç ortaya konuldu ve herkes sorumluluk almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet edildi.

Kampanyanın evrensel sembolü

KADEM, bu yılki kampanyasında Birleşmiş Milletler tarafından da kadına yönelik şiddetle mücadelenin evrensel sembolü olarak kabul edilen turuncu rengi ve turuncu noktayı sembol olarak seçti. Turuncu rengin umudu, aydınlığı ve dönüşümü temsil ettiğini belirten dernek, aynı zamanda kurumsal renkleri olması nedeniyle sembolü güçlendirdi.

Kampanya kapsamında, yıl boyunca turuncu rozetler, aksesuarlar ve görseller kullanılarak "kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım" mesajının güçlü bir şekilde ifade edileceği belirtildi.

KADEM Genel Merkezi tarafından başlatılan bu güçlü mesajın, derneğin 56 temsilciliği aracılığıyla tüm Türkiye'ye yayılacağı ifade edildi. KADEM İzmir Temsilcisi Arzu Günaydın, yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir geleceğe ancak ortak bir duruşla ulaşabiliriz. Şehrimizdeki kurumları, yerel yönetimleri, eğitim camiasını, medyayı ve her bir vatandaşımızı sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz," diyerek yerel çağrıyı yineledi.