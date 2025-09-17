Son Mühür- RTÜK’ün başlattığı soruşturmanın ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni bölüm fragmanı tüm dijital platformlardan kaldırılmıştı.

Bu gelişme, Doğa ile Firaz karakterleri arasında başlaması beklenen aşk hikayesinin senaryodan çıkarılabileceği iddialarını güçlendirmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yapım ekibi Doğa-Firaz ilişkisine dair yeni sahneler kaleme aldı. Bu nedenle fragman gecikti ve dizinin tanıtımı ertelendi.

Yapımcıdan RTÜK açıklaması

Dizinin yapımcısı Gold Film, RTÜK incelemesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız.”

Senarist Merve Göntem gözaltına alındı

Show TV’de yayınlanan dizinin senaristi Merve Göntem’in geçmişte yaptığı bir sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme gelmişti.

Göntem’in, BluTV’de yayınlanan Çıplak dizisindeki “Eylül” karakteri hakkında 4 yıl önce bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıt tartışma yarattı. Bu gelişmenin ardından Göntem, “Fuhuşa teşvik” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı ile serbest

Merve Göntem, gözaltı işlemleri sonrası yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Hem Kızılcık Şerbeti hem de Çıplak dizilerinin senaryolarında imzası bulunan Göntem hakkındaki soruşturma süreci ise devam ediyor.