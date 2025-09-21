Son Mühür- Türkiye'de siyasi anketlerin önde gelen kuruluşlarından ORC, "Gençlerin En Beğendiği Genel Başkanlar" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında, 17-26 yaş aralığındaki 960 katılımcıyla 26 ilde yüz yüze gerçekleştirilen anket, genç seçmenin siyasete bakış açısını gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yüzde 36,0'lık oranla en beğenilen lider oldu.

Erdoğan ve diğer liderlerin sıralaması

Araştırmada, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 30,5 ile ikinci sırada yer aldı. Onu, yüzde 14,7 ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli takip etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 12,5'lik oranla dördüncü sıraya yerleşirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 10,5 ile beşinci oldu.

Anketteki diğer isimler ve oy oranları

Listenin devamında, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden liderler yer aldı. Dem Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yüzde 9,8, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu yüzde 9,6, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 8,4, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 7,2 ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yüzde 6,3 oy oranına ulaştı.