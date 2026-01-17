Başkent ekibi Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurulda istikrar mesajı verdi. Yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Arda Çakmak, yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Olağanüstü Genel Kurul Ankara’da yapıldı

Gençlerbirliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda yalnızca seçim süreci değil, kulübün mali planı ve denetim raporları da üyelerin bilgisine sunuldu.

Tek adayla sandığa gidildi

Seçim öncesinde adaylıklarını açıklayan Mithat Akar ve Çağrı Çetin’in yarıştan çekilmesiyle, mevcut başkan Arda Çakmak tek aday olarak seçime girdi. Yapılan oylamada kullanılan 601 oyun 578’ini alan Çakmak, delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak güven tazeledi.

“Gençlerbirliği’ni daha iyi yerlere taşıyacağız”

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Arda Çakmak, camiaya birlik ve istikrar mesajı verdi. Çakmak, “Genel kurulumuzun Gençlerbirliği camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Kulübümüzü daha iyi noktalara taşımak için yönetim olarak tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu

Yeni dönem hedeflerine de değinen Çakmak, yönetim anlayışlarının değişmeyeceğini vurgulayarak, “Her zaman şeffaf, açık ve hesap verebilir bir yönetim olarak buradayız. Bu anlayış bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği’nde Arda Çakmak’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte, kulübün önümüzdeki dönemde sportif ve mali istikrarı güçlendirmeye odaklanması bekleniyor.

