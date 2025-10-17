Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yönetim değişikliğine gidiyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olağanüstü genel kurul düzenleyeceğini açıkladı. Yönetim kurulunun kararıyla alınan bu adım, kulüp içinde uzun süredir devam eden tartışmaların ardından geldi.

Yönetimden resmi açıklama

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, genel kurulun tarihi ve sürecin nasıl yürütüleceğine dair bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yönetim kurulumuzca kulübümüzün olağanüstü genel kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç, Gençlerbirliği’nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir.”

Kulüp yönetimi, kongre sürecinin demokratik ve şeffaf biçimde tamamlanacağını vurguladı.

Osman Sungur’un istifası sonrası Mehmet Kaya göreve gelmişti

Gençlerbirliği’nde mevcut yönetim süreci, geçtiğimiz aylarda başkan Osman Sungur’un istifasıyla sarsılmıştı. Sungur’un ayrılığının ardından yapılan yönetim kurulu oylamasında Mehmet Kaya başkanlık görevine seçilmişti. Kaya, göreve geldikten sonra kulüp içi birlik ve ekonomik istikrar mesajları vermişti.

Üyelerden “genel kurul” çağrısı

Başkent temsilcisinde bir süredir kulüp üyeleri, yönetimin yeniden belirlenmesi için imza kampanyası yürütüyordu. Taraftarların ve genel kurul üyelerinin “yönetim iradesinin yeniden üyelerin oyuna sunulması” yönündeki talepleri, olağanüstü seçim kararının alınmasında etkili oldu.