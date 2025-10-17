Fenerbahçe Kulübü, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirerek Chobani Stadı’nda zemin yenileme çalışması başlattı. Sarı-lacivertli ekip, sahadaki hibrit çim sistemini tamamen yenileyerek daha dayanıklı ve modern bir zemin oluşturdu.

8 yıllık hibrit sistem yenilendi

Kulüpten yapılan açıklamada, statta kullanılan hibrit liflerin 8 yıllık kullanım süresinin ardından elastikiyetini kaybetmeye başladığı belirtildi. Bu nedenle saha zemininde kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı. Özel makinelerle gerçekleştirilen çalışmada, hibrit lifler sahaya yeniden çakıldı. Bu işlem sayesinde hem çimin dayanıklılığı artırıldı hem de oyuncu sağlığı açısından daha güvenli bir zemin oluşturuldu.

Kumlama ve tohumlama işlemleri tamamlandı

Hibrit liflerin yenilenmesi sonrası sahada tohumlama ve kumlama çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu işlemlerle birlikte zeminin hava geçirgenliği artırılırken, suyun daha dengeli dağılması sağlandı. Tüm bu adımlar, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarında oyunculara optimum performans koşulları sunmayı amaçlıyor.

Yönetimden yerinde inceleme

Fenerbahçe yöneticisi Adem Köz, stat müdürü Ali Bozan ve çim sahalar ile peyzaj müdürü Yusuf Ak, çalışmaları yerinde inceledi. Üçlü, yapılan yenileme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak sahanın kısa sürede maçlara hazır hale geleceğini bildirdi.