Son Mühür / Beste Temel Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği Kulübü, sportif direktör Ali Ekber Düzgün'ün istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sportif direktörümüz Ali Ekber Düzgün'ün yürüttüğü 2025-2026 sezonu kadro planlaması ve transfer süreçlerinde alınan kararların idari, sportif ve finansal yönden hatalı bulunması sebebiyle istifası kabul edilmiştir. Bu kapsamda kurulan transfer komitemiz, teknik ekibimizle birlikte hedeflerimize yönelik ihtiyaç duyulan transferler ile kadro planlamamız yeniden yapılandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galibiyeti bulunmuyor

Gençlerbirliği, Süper Lig’de çıktığı 4 maçta da galibiyet alamadı ve tüm karşılaşmalardan mağlup ayrıldı. Sezonu 2-1’lik Samsunspor yenilgisiyle açan Başkent temsilcisi, ardından Antalyaspor’a 1-0, Gaziantep FK’ya 2-1 ve Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.