Son Mühür - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın EuroBasket finaliyle aynı zamana denk gelmemesi için maçın saatini 19.00 olarak belirledi.

Saat değişti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 24 yıl aranın ardından final bileti alan ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesini 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de verecek. Dev finalin başlayacağı saatte Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının da oynanacak olması, sporseverlerin tepkisine neden oldu. Yoğun talepler üzerine, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati 20.00’den 19.00’a alındı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.