Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin birlikteliğiyle kentte düzenlenen “Belediye Nasıl Çalışır” oturumu gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) tarafından yürütülen Yerel Gençlik Programı kapsamında Karşıyaka Örnekköy Yerleşkesi’nde gerçekleşen oturumda, belediyelerin uygulamalarına katkı vermek isteyen gönüllü gençlerin kapasitesini geliştirmek hedeflendi.

Hak temelli ve katılımcı yaklaşımlar anlatıldı

Oturumda gençlik politikalarında insan odaklı, hak temelli ve katılımcı yöntemlerin önemi vurgulandı. İki gün süren program boyunca yerel yönetimlerin idari işleyişi, yönetmelikler, stratejik planlar, faaliyet raporları ve yerel karar alma mekanizmalarının nasıl analiz edilmesi gerektiğine ilişkin çalışmalar yapıldı.

Katılımcılar; belgelerden veri çıkarma, taahhütleri belirleme, hedef–gerçekleşme karşılaştırması yapma ve gençliğe ayrılan pay gibi finansal göstergeleri tespit etme konusunda donanım kazandı.

Gençlik politikalarına sahadan katkı

Eğitim oturumları Eskişehir ve Antalya’da da devam edecek. Ardından gönüllü gençlerin yürütücülüğünde Gençlik Örgütleri Savunuculuk ve Sivil İzleme Programı (GOSSİP) kapsamında saha çalışması başlatılacak. Bu süreçte gençler, “Belediyeler gençler için ne yapıyor ve bu hizmetler gençlerin ihtiyaçlarına karşılık geliyor mu?” sorularına yanıt arayacak. Belediyelerin gençliğe yönelik vaatlerini ve hizmetlerini inceleyecek, sahada deneyimleyecek, rapora dönüştürecek ve elde edilen bulgular üzerinden savunuculuk çalışmaları yürütecek.

2026’ya kadar yerel gençlik politikalarına katkı sunulacak

Program sonucunda ortaya çıkacak raporlar yalnızca İzmir, Antalya ve Eskişehir’deki uygulamaların geliştirilmesine değil, aynı zamanda bu üç kentte 2026’ya kadar hazırlanacak Yerel Gençlik Politikalarının oluşturulmasına doğrudan katkı sağlayacak.