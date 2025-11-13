Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi, Türk Dünyası ile olan akademik, kültürel ve bilimsel bağlarını güçlendirmek amacıyla “Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörlüğü”nü hayata geçirdi. Koordinatörlük; Türk Dünyası ülkeleri ile yapılan protokoller, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği, ortak akademik çalışmalar ve proje iş birliklerinin planlanması gibi alanlarda faaliyet gösterecek.

Bu yapı ile üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Türk Dünyası ile ilişkilerin daha güçlü, sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

“Orhun Değişim Programının öncü üniversitesiyiz”

Ege Üniversitesinin Orhun Değişim Programına liderlik ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin bu alandaki güçlü konumuna dikkat çekti: “Ege Üniversitesi, Orhun sürecinin öncü üniversitesi olarak son 3 yıldır en fazla başvuru alan ve en fazla kabul veren üniversite konumunda. Akredite ve öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olmamız, uluslararası öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bizi tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin önemsenmesi de temaslarımızı güçlendiriyor. Bugün 160 ikili iş birliği protokolüne sahibiz. Geçtiğimiz yıl 286 öğrenci hareketliliği ve 306 öğretim üyesi hareketliliği gerçekleştirdik. Gönül coğrafyamızla iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz.”

Öğrenci ve akademisyen hareketliliğinde güçlü konum

Koordinatör Doç. Dr. Fazıl Özdamar, Ege Üniversitesinin Türk Dünyası ile öğrenci ve akademisyen değişimindeki etkin rolünü şöyle anlattı: “Ege Üniversitesi, 2017’de yürürlüğe giren Orhun Değişim Programının doğal üyesidir. 2025–2026 güz yarıyılında program kapsamında 40 öğrenci ve 13 öğretim üyesi üniversitemizde bulunuyor. Ayrıca ikili iş birliği protokolü kapsamında iki öğrenci eğitim alıyor. Kısa dönemli hareketliliklerle 32 öğretim üyesi ve 71 öğrenci daha üniversitemize gelerek akademik çalışmalar yürütüyor.”

Türk Üniversiteler Birliği ile iş birliği genişliyor

Özdamar, Ege Üniversitesinin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan; Özbekistan’ın asil, Türkmenistan, Macaristan ve KKTC’nin gözlemci üye olduğu Türk Keneşi bünyesindeki Türk Üniversiteler Birliği ile iş birliklerini artırdığını ifade etti. Birlik üyesi üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda Orhun Değişim Programı ve ikili iş birliği protokolleri ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımının sürdürüldüğü belirtildi.