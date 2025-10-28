Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Cumhuriyet’in 102’nci yılı için hazırladığı “O’nun Sayesinde” oratoryosuyla izleyicilere duygusal ve coşkulu bir gece yaşattı. Gösteri ayakta alkışlandı ve İzmir Marşı ile sona erdi.

Salon doldu, coşku doruğa çıktı

Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı “O’nun Sayesinde” oratoryosu, Fakir Baykurt Salonu’nda büyük ilgi gördü. Yönetmen Üzeyir Tavuş öncülüğünde sahnelenen yaklaşık bir saatlik gösteri, salonu dolduran izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Muhtarlar, meclis üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş etkinlikte yer aldı.

Cumhuriyet’in kazanımları sahnede

Genç tiyatro ekibi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet’in değerlerini, bağımsızlık mücadelesinin fedakârlığını ve aydınlanma sürecini sahneye taşıdı. Şiirler, marşlar, şarkılar, Gençliğe Hitabe ve Zeybek performansları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sahne performansları büyük beğeni topladı.

İzmir Marşı ile final

Gösteri, izleyicilerin hep birlikte İzmir Marşı'nı söylemesiyle görkemli bir final yaptı. Salon coşku ve gurur dolu anlara sahne oldu.

“Cumhuriyet’in ışığı gençlerle parlıyor”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlerin performansından gurur duyduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, gençlerin omuzlarında yükselecek. Bu parlak gençlerin Cumhuriyet’e sahip çıkma kararlılığı bize büyük umut veriyor. Emeği geçen tüm tiyatro ekibine ve yönetmenimize yürekten teşekkür ederim.”