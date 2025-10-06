Son Mühür/ Merve Turan - Seramik sanatının genç yeteneklerini buluşturan “2. Uluslararası Seramiğin Genç İzleri Seramik Yarışma ve Sergisi”, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen sergi, genç sanatçılara uluslararası ölçekte görünürlük kazandırmayı ve kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Küratörlüğünü duayen seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan ile Ebru İlbeyci Alkan’ın üstlendiği sergide, Türkiye’nin 15 farklı kentinden ve 8 ülkeden sanatçılar yer aldı. Emeği, yaratıcılığı ve kuşaklar arası dayanışmayı merkeze alan etkinlik, İzmir’i genç sanatçıların üretim alanı haline getirdi.

“Sanatta emeği ve dayanışmayı görünür kılıyoruz”

Küratör Ebru İlbeyci Alkan, genç sanatçıların özgün bakış açılarını İzmirli sanatseverlerle buluşturduklarını belirtti: “Bu sergi, emeğin, yaratıcılığın ve kuşaklar arası dayanışmanın bir göstergesi. ‘Genç İzler’ ifadesi, geçmişin emeğiyle geleceğin umudunu bir araya getiriyor. Her yıl yeni sanatçılarla sergimizi büyütmeyi sürdüreceğiz.”

Dereceye giren genç sanatçılar açıklandı

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda, genç sanatçılardan İrem Deniz birinci, Veli Ergin ikinci, Deniz Tutgun üçüncü oldu. Nurgin Çetin, Onur Aksoy ve Ali Uslu ise mansiyon ödülüne değer bulundu.

Sergi 12 Kasım’a kadar açık

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Giriş Kat Batı ve Üst Kat Batı Galeri’de yer alan sergi, 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, hafta içi ve cumartesi günleri 09.30–17.30, pazar günleri ise 12.00–17.00 saatleri arasında sergiyi gezebilecek.