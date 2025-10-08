Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro kursuna katılan gençler, sahneledikleri “Deli Bayramı” oyunu ile yeni sezonda tekrar izleyiciyle buluşacak.

Genç İzmir’den sanatsal eğitim desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Genç İzmir, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve sanatsal üretim kapasitelerini artırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen ücretsiz tiyatro kursuna katılmaya hak kazanan 30 genç, altı aylık eğitimlerinin ardından sahneye koydukları “Deli Bayramı” oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Oyun, 11 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Turgut Özakman’ın eseri sahneye taşınıyor

Oyun, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Turgut Özakman’ın eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. “Deli Bayramı”, bir akıl hastanesindeki doktor ve hastaların hikayeleri üzerinden toplumun delilik ve akıllılık kavramlarını sorguluyor.

Sahnedeki gülmece ve parodi öğeleri, bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı ekonomik ve toplumsal sorunları, siyasal çelişkileri ve kültürel yozlaşmaları hicivli bir şekilde izleyiciye aktarıyor.

Oyun, deliliği sadece bir hastalık olarak değil, toplumsal baskılara verilen insani bir tepki olarak sunarken, izleyiciyi “Gerçekte kim deli, kim akıllı?” sorusuyla düşünmeye davet ediyor.

Ulaşım kolaylığı

Mustafa Necati Kültür Merkezi’ne ulaşmak isteyen İzmirliler, metro ile Üçyol İstasyonu’na giderek, buradan 575, 579, 879 numaralı otobüsleri kullanabilir veya Konak Aktarma Merkezi’nden Yeşilyurt yönüne giden hatlar ile kolayca merkeze varabilir.

Gençlerin yaratıcılığı ve kişisel gelişimi

15-30 yaş arasındaki Genç İzmir üyeleri, tiyatro kursu dışında farklı disiplinlerde düzenlenen kurslar ve atölyelerle hem kendilerini geliştiriyor hem de keyifli vakit geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için hazırladığı eğitim, kurs ve atölyeler hakkında bilgi almak isteyenler,genç izmir'in resmi adresini ziyaret edebilir.