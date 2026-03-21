Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Çiğli ilçesinde, Katip Çelebi Üniversitesi girişinde büyük umutlarla başlatılan İZBAN durağı inşaatının yaklaşık iki yıldır tek bir çivi dahi çakılmadan kaderine terk edildiğini söyleyen mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Milyonlarca liralık kamu kaynağının harcandığı projenin durması, bölgede yaşayan ve eğitim gören on binlerce vatandaşın ulaşım hakkının engellenmesine yol açtığını söyleyen Ahmetefendi Mahallesi Muhtarı Hasanali Baytaş, inşaat alanındaki sessizliğe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tutumunu eleştirdi.

“Yüzüstü bırakılmış durumda”

Projenin kaba inşaatının tamamlanmasına rağmen ödeme yetersizliği nedeniyle yüklenici firmanın işi bıraktığını belirten Baytaş, "Çiğli Ahmetefendi Mahallesi Katip Çelebi Üniversitesi girişinde inşaatı 2 yıldır durdurulan İZBAN durağı kaderine terk edildi. İnşaat bölgemizde Katip Çelebi Üniversitesi, 2. Ana Jet Hava Üssü, Balatçık Mahallesi, Ahmetefendi Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Önünü Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi bulunmakta olup, 50 bin vatandaşın ulaşımına hizmet edecek olan İZBAN durağının inşaatı yapılmış, milyonlarca lira masraf edilmiş olmasına rağmen şu an çürümeye terk edilmiş ve yapımı 2 yıldır askıya alınmıştır. Mevcut durumda, kendisine ödeme yapılmadığı için inşaatın kaba çalışması tamamlanmış ancak süreç orada bırakılmıştır. Milyarlarca lira harcanmasına rağmen proje yarım kalmıştır. Kaba inşaatı bitmiş halde yüzüstü bırakılmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

"Belediyeden baskı gördüm" iddiası

Konuyu sosyal medya üzerinden gündeme getirdiği için belediye kanadından tepki aldığını ifade eden Muhtar Baytaş, çözüm merciinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurguladı. Baytaş, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Bu durumu bir ara sosyal medyada paylaştım ve bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden baskı gördüm. O paylaşımı açıkçası yayınlamak istemedim. Bana, ‘Sen kim oluyorsun da bizi yıpratıyorsun, git Devlet Demiryolları’na sor’ şeklinde tepkiler geldi. Ben de kendilerine, Devlet Demiryolları’nın ortaklar arasında yer aldığını kabul etmekle birlikte, İzmir’in işletmesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu ve sorumlu kurumun da belediye olduğunu ifade ettim."

“50 bin vatandaş mağdur, şantiyede sadece bekçi var”

Durağın stratejik önemine dikkat çeken Baytaş, "Söz konusu durak yaklaşık elli bin kişiye hitap ediyor. Çelebi Üniversitesi, Balatcık, Meydan Yolu, Uğur Mumcu ve eski Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere geniş bir bölge bu duraktan faydalanıyor. En az elli bin insanı ilgilendiriyor. Buna rağmen ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Neden yapılmıyor? Çünkü para yok deniliyor. Yüklenici firmaya ödeme yapılmadığı için firma da işi yarım bırakıp gitmiş. Proje yaklaşık iki yıldır tamamlanamıyor. Firma da on dokuz–yirmi beş ay önce çalışmayı bırakmış. Şu anda alanda herhangi bir faaliyet yok. Sadece çevresi duvarlarla çevrili durumda. Orada yalnızca bir bekçi bulunuyor. Bekçi akşamları geliyor, bir süre kalıyor ve daha sonra ayrılıyor. Bunun dışında sahada herhangi bir çalışma yapılmıyor” dedi.

"Trenlere bakmak değil, binmek istiyoruz"

Halkın parasının toprağa gömüldüğünü savunan Muhtar Hasanali Baytaş, “Halkımızın can alıcı ulaşım talebi görmezden gelinmektedir. Milyonlarca lira halkın parası toprağa gömülmüş, İZBAN durağı yarım inşaat halinde bırakılmıştır. Konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bildirimde bulunmamıza rağmen muhatap bulamıyoruz. Binlerce bölge halkımızın ulaşım hizmeti aksamakta, mahallemizin içinden geçen İZBAN trenlerine yalnızca bakmak zorunda kalmak halkımızı isyan ettirmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi 50 bin bölge halkını ulaşım açısından adeta cezalandırmaktadır. Mahallemizden geçen İZBAN trenlerine bakarak değil, binerek hizmet almak istiyoruz. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çiğli Ahmetefendi Mahallesi Katip Çelebi Üniversitesi girişindeki İZBAN durağının bir an önce hizmete açılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.