Son Mühür/ Osman Günden- Buca’nın başkanı Mimar Görkem Duman, bayramın manevi iklimini huzurevi sakinleriyle paylaşarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birine imza attı.

Bayram mesaisini toplumun çınarlarıyla bir arada geçirmeyi tercih eden Başkan Duman, gerçekleştirdiği ziyarette büyüklerin hayır duasını alırken, bayram sevincini huzurevi koridorlarına taşıdı. "Büyüklerimizin yanında olmak ve onların yüzündeki tebessüme ortaklık etmek, bizim için bu bayramın en kıymetli hediyesidir" diyerek duygularını ifade eden Duman, yerel yönetim anlayışında sosyal belediyeciliğin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Zübeyde Hanım Huzurevi’nde bayram coşkusu ve gönül köprüleri

Bayram programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi’ni ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, burada konaklayan yaşlılarla samimi bir atmosferde buluştu. Huzurevi sakinlerinin her biriyle tek tek ilgilenen, ellerini öperek bayramlarını tebrik eden Başkan Duman, uzun süren sohbetlerde geçmişin derin izlerini taşıyan anıları dinledi. Ortaya çıkan bu sıcak ve samimi tablo, bayramın özünde yatan paylaşma, hatırlanma ve vefa duygularını pekiştirirken; huzurevi sakinleri de kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Duman’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Duman: "Büyüklerimiz bizim en değerli rehberimiz"

Ziyaret esnasında duygusal anların yaşandığı gözlenirken, Başkan Görkem Duman burada yaptığı konuşmada büyüklerle kurulan bağın kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Bayramların asıl gayesinin hatırlamak ve gönül almak olduğunu belirten Duman, "Bayramlar, bir araya geldiğimiz ve birbirimize olan sevgimizi tazelediğimiz müstesna zaman dilimleridir. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan büyüklerimizin dizinin dibinde oturmak, onlarla hasbihal etmek bizim için tarifsiz bir değer taşıyor. Onların yüzünde gördüğümüz en ufak bir gülümseme, çalışma azmimizi artıran en büyük motivasyon kaynağımızdır. Buca Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da kıymetli büyüklerimizin her an yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

