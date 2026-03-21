Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği ani ve şiddetli yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla altyapı seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda rotasını Urla’ya çeviren ekipler, ilçenin kronikleşen su baskını sorunlarına kalıcı çözüm üretmek için düğmeye bastı. Özellikle kış aylarında yağışlı havaların hayatı durma noktasına getirdiği Merkez ve Altıntaş mahallelerini odağına alan bu stratejik hamle, yaklaşık 160 milyon liralık dev bir bütçeyle hayata geçiriliyor. Modern şehircilik anlayışıyla kurgulanan proje, Urla’nın drenaj kapasitesini artırarak sokaklardaki su birikintisi görüntülerine son vermeyi vaat ediyor.

9,3 lilometrelik yeni yağmur suyu ağı kuruluyor

Urla’nın altyapı çehresini değiştirecek olan proje kapsamında, toplamda 9 bin 279 metre uzunluğunda devasa bir yağmur suyu tahliye hattı inşa ediliyor. Mühendislik çalışmaları doğrultusunda belirlenen farklı çaplardaki borularla örülecek bu yer altı sistemi, caddelerde biriken suları anında toplayarak güvenli tahliye noktalarına ulaştıracak. Özellikle kısa sürede yüksek miktarda yağış alan kritik bölgelerde, suyun kontrolsüzce akmasının önüne geçilecek. Bu sayede hem yayaların hem de sürücülerin günlük yaşam konforu korunurken, mülkiyetlerin su baskınlarından zarar görme riski de minimize edilmiş olacak.

Robotik kameralarla altyapı röntgeni çekiliyor

Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı yatırım sürecinde sadece yeni hatlar döşenmekle kalınmıyor, mevcut şebekenin sağlığı da mercek altına alınıyor. Proje dahilinde farklı dayanıklılık sınıflarına sahip HDPE koruge boruların yanı sıra, yağış sularını hızla yer altına iletecek 533 adet prefabrik kutu kesit yağmur suyu ızgarası sisteme entegre ediliyor. Çalışmaların en dikkat çeken aşamalarından birini ise robotik kamera sistemleri oluşturuyor. Mevcut kanalizasyon ve drenaj hatları, gelişmiş kameralar yardımıyla görüntülenerek altyapının mevcut durumu analiz ediliyor ve gerekli görülen noktalarda anında iyileştirme çalışmaları yapılarak sistem bütünüyle modernize ediliyor.

Hedef 2026: İklim değişikliğine dirençli bir Urla

2026 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen bu kapsamlı yatırım, Urla’yı geleceğin iklim krizlerine karşı çok daha dayanıklı bir yerleşim yeri haline getirecek. Çalışmaların final aşamasına gelindiğinde, yağmur suyu yönetimi tamamen bilimsel metotlarla kontrol altına alınmış olacak. Projenin en büyük avantajlarından biri de atık su ve yağmur suyu hatlarının birbirinden tam anlamıyla ayrıştırılması olacak. Bu ayrıştırma işlemi sayesinde kanalizasyon şebekeleri üzerindeki aşırı yük kaldırılacak ve sistemin işletme ömrü uzatılacak. İZSU, İzmir genelinde yürüttüğü bu ve benzeri "dirençli kent" projeleriyle, şehir altyapısının uzun yıllar boyunca güvenli ve kesintisiz hizmet vermesini garanti altına almayı sürdürüyor.