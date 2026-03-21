Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e bir çağrıda bulunarak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında İzmir’de bir araya gelme davetini iletti. Yerel seçimlerin ikinci yıl dönümü vesilesiyle 2 Nisan’da İzmir’e gelmesi beklenen Özel’in yoğun programı sürerken, Roman sivil toplumu temsilcileri "müzakere ve temsil" vurgusuyla liderle buluşmak istediklerini açıkladı.

“Romanların sesi daha gür çıkar”

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Roman Yurttaş Meclisi’nin önemine değinen Cıstır, bu adımın sadece idari bir karar değil, yerel demokrasinin derinleşmesi adına kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Kurulan meclisin işleyişinin belirleyici olacağını savunan Cıstır, doğru mekanizmalar kurulduğu takdirde Roman toplumunun sesinin daha gür çıkacağını ve bu modelin Türkiye genelindeki Roman politikaları için bir örnek teşkil edebileceğini belirtti.

“Hiç bu kadar öfke patlaması görmemiştim”

Sahadaki gözlemlerini de paylaşan Abdullah Cıstır, bireyler ve kanaat önderleri arasında ciddi bir tepki ve beklenti birikimi olduğunu dile getirdi. "Hiç bu kadar öfke patlaması görmemişim" diyen Cıstır, bir yandan bu toplumsal baskıyı sorgularken diğer yandan umutlarını taze tutmaya çalıştıklarını vurguladı. Roman sivil toplumunun yerel yönetimlere öneri sunan etkili bir platforma dönüşmesi gerektiğini hatırlatan Cıstır, "Zemin kurulursa müzakere başlar, müzakere varsa ilerleme de vardır" sözleriyle diyalog çağrısını yineledi.

Özgür Özel’in 2 Nisan’daki İzmir programı kapsamında Menemen ve Örnekköy’deki toplu konut ile anahtar teslim törenlerine katılması gündemdeyken, Roman toplumunun bu davetine nasıl bir yanıt vereceği bekleniyor.