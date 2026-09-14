Yeni sezona deplasmandaki Fenerbahçe derbisi galibiyeti ve ligde çıktığı beş maçta topladığı dört zaferle oldukça pozitif bir başlangıç yapan siyah-beyazlı camia, saha dışından gelen eleştirilere karşı kalkanlarını kaldırdı. Kulübün resmi kurumsal iletişim kanallarından, televizyon yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun takımın kaptanlık pazubendini takan oyuncusuna yönelik kullandığı ifadelere karşı oldukça sert bir bildiri paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Takım içindeki atmosferi korumaya yönelik atılan bu adımın fitili, 13 Eylül 2026 akşamında TRT Spor ekranlarında yayınlanan "Yüz Yüze Futbol" programıyla ateşlendi. Kulüp yönetimi, ilgili yayında milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında sarf edilen yorumları sınırları fazlasıyla aşan, asılsız ve haksız bir itham olarak nitelendirerek Çilingiroğlu'nu resmi kanallardan kınadığını duyurdu. Açıklamada, takımın sportif başarısının yakalandığı dönemlerde bu tür figürlerin kasıtlı olarak huzuru bozmak için çabaladığı savunuldu.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU CANLI YAYINDA ORKUN KÖKÇÜ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Gerginliğin tırmanmasına yol açan ana unsur, Çilingiroğlu'nun program esnasında siyah-beyazlı kaptanı doğrudan karşısına alan sert sözleriydi. Spor yorumcusu, oyuncunun saha içindeki beden dilini eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşiktaş’a yakışacak kaptan davranışları içinde olmalısın Orkun. Senin konuşma tarzın, küfürlerin beni rahatsız ediyor. Önüne gelen hakemle kavga eder gibi, ağzından salyalar akarak, küfürler…"

SİYAH-BEYAZLI KULÜBÜN BİLDİRİSİNDE HAKEMLERE YÖNELİK VURGULAR

Bu ağır sözlerin ardından kamuoyuyla paylaşılan kurumsal yanıtta, oyuncunun agresif gibi görünen tutumunun aslında saha içindeki haksızlıklara bir tepki olduğu belirtildi. Metinde, en basit serbest vuruş barajını dahi ayarlamaktan aciz hakemlere karşı Kökçü'nün kulübün haklarını savunduğu ifade edilirken, Çilingiroğlu'nun niyetinin taraftarların takdirine bırakıldığı aktarıldı. Kulüp, "Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır" şeklindeki sert çıkışıyla tepkinin dozunu zirveye taşıdı.

TRT SPOR YORUMCULARINA BASIN ETİĞİ VE OBJEKTİFLİK ÇAĞRISI

Bildirinin son bölümlerinde, devlet televizyonunda mesai harcayan yorumculara mesleki etik sınırları ve eşitlik ilkeleri hatırlatıldı. Orkun Kökçü'nün çocukluk hayali olan formayı giydiği günden bu yana terinin son damlasına dek dürüstçe mücadele ettiği belirtildi. Yönetim; kaptanları başta olmak üzere tüm futbolcularını temelsiz suçlamalarla hedef tahtasına oturtmaya çabalayan herkesle sonuna kadar mücadele edileceğinin altını çizdi.