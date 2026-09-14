Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Leipzig'den kiralanan dev stoperi sahaya sürmek için acele etmeme kararı aldı. Yapılan ayrıntılı sağlık testlerinde Fransız kule beklenen kilonun epey üzerinde çıktı. Sarı-kırmızılı camiada meraklı bekleyiş başladı.

Gözler sağlık heyetinin hazırladığı özel takvime kilitlendi. Genç oyuncu antrenman temposunu artırırken kulüp diyetisyeni eşliğinde sıkı bir kampa girdi. Hedef tam hazır olmak.

El Chadaille Bitshiabu neden oynamıyor?

El Chadaille Bitshiabu, takıma katıldığı ilk gün yapılan tartı ölçümlerinde kilo fazlası tespit edildiği ve maç kondisyonu bulunmadığı için henüz forma giyemiyor.

Florya'ya adım attığı günden beri özel program dahilinde çalışan Fransız oyuncu, aşırı kilo yükü sebebiyle sakatlık riski taşıyor. Okan Buruk, genç stoperin fiziksel dayanıklılığı istenen düzeye gelene dek savunma göbeğinde mevcut rotasyonla devam etmeyi seçiyor. Teknik heyet risk almak istemiyor. Sağlık ekibi oyuncuyu adım adım takip ediyor.

Bitshiabu kaç kilo, fiziksel durumu nasıl?

Sağlık kontrollerinde 110 kilogram tartılan Bitshiabu'nun vücut yağ oranı ise yüzde 18 seviyesinde belirlendi.

Fiziksel ve sözleşme detayı Oyuncunun verileri Boy uzunluğu 1.96 metre Mevcut kilo 110 kilogram Vücut yağ oranı Yüzde 18 Kiralama bedeli 2 milyon Euro Satın alma opsiyonu 28 milyon Euro

Boyu 1.96 metre olan dev stoperin cüsseli yapısına rağmen ölçülen bu oran teknik heyeti şaşırttı. Oyuncunun iyi niyeti ise takdir topladı. Genç futbolcu kendi isteğiyle kulüp beslenme uzmanıyla masaya oturdu. Bireysel kondisyoner eşliğinde ekstra salon idmanları yapan Bitshiabu, yağ oranını profesyonel seviyeye çekene dek maç kadrolarında yer bulamayacak. Fazlalıklar hızla eriyecek.

Galatasaray Bitshiabu için ne kadar ödedi?

Galatasaray, genç Fransız savunmacıyı Alman kulübü Leipzig'den 2026-2027 sezonu sonuna kadar 2 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı performans sergilemesi durumunda oyuncunun bonservisini almak için sözleşmeye 28 milyon Euro satın alma opsiyonu ekletti. Genç yıldıza ise sezonluk 2 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Eski takımıyla geçen sezon 14 maça çıkan Bitshiabu, fit hale geldiği an sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek. Taraftar sabırsızlıkla bekliyor.