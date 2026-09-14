Dijital mecralarda son günlerde dolaşıma sokulan temelsiz haberler, futbol dünyasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Özellikle Almanya Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden biri olan deneyimli oyuncunun yaşamını yitirdiğine dair üretilen spekülasyonlar, binlerce taraftarın teyit amaçlı arama motorlarına yönelmesine sebep oldu.

THOMAS MÜLLER ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU HAKKINDAKİ İDDİALAR DOĞRU MU?

İnternet üzerinde binlerce etkileşim alan trajik haberlerin tamamen kurgudan ibaret olduğu netleşti. Hiçbir resmi mecra veya kulüp yetkilisi bu söylentileri doğrulamadı. Tam aksine, tecrübeli sporcunun hayatta olduğu ve profesyonel kariyerine kaldığı yerden devam ettiği biliniyor. Dolayısıyla, dijital platformlarda paylaşılan ve vefat ettiğini öne süren tüm içeriklerin asılsız olduğu kanıtlandı.

BAYERN MÜNİH EFSANESİNİN 37. YAŞ GÜNÜ KUTLANDI

Asılsız dedikoduların zirve yaptığı 13 Eylül 2026 tarihi, aslında tecrübeli futbolcunun doğduğu güne denk geliyordu. Spekülasyonların aksine, uzun yıllar formasını terlettiği Bayern Münih kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden özel bir mesaj yayımlayarak eski yıldızının otuz yedinci yaşını tebrik etti. Bu dijital kutlama, ortaya atılan kara propagandaların ne kadar temelsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

YILDIZ OYUNCU VANCOUVER WHİTECAPS MAÇ KADROSUNDA NEDEN YOK?

Ölüm söylentilerinin bu kadar hızlı yayılmasının ardındaki temel sebep, başarılı oyuncunun güncel kulübü Vancouver Whitecaps'in son lig karşılaşmasında esame listesinde bulunmamasıydı. Taraftarlar onu sahada göremeyince endişeye kapıldı. Ancak Kanada basınından The Province gazetesinin 13 Eylül'de yayımladığı rapora göre, kadro dışı kalma durumu tamamen fiziksel bir problemden kaynaklanıyor. 9 Eylül tarihinde Los Angeles Galaxy takımına karşı oynanan müsabakanın ilk devresinde sağ uyluğuna sert bir darbe alan sporcu, maça devam edemeyerek kenara gelmek durumunda kalmıştı.

MÜLLER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL, "DEAD LEG" SAKATLIĞI NEDİR?

Kuzey Amerika basınında yer alan tıbbi detaylara göre, deneyimli ismin yaşadığı travma literatürde "dead leg" olarak adlandırılıyor. Kas dokusuna alınan şiddetli bir darbe neticesinde bölgede oluşan yoğun ağrı ve sertleşme hissini tanımlayan bu sendrom, oyuncunun mecburi olarak dinlendirilmesini gerektirdi. Sonuç itibarıyla, maç kadrosunda yer almama sebebinin hayati bir tehlikeyle değil, tamamen bu kas zedelenmesiyle ilişkili olduğu kesinlik kazandı.