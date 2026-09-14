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İsmail Kartal'ın öğrencileri bu puan kaybı ile lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla haftayı 7 puanla 11. sırada tamamladı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken Gaziantep temsilcisi ise 8 puana yükseltti.

Süper Lig'in 5. haftasının son maçında Gaziantep FK ile sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. 90 dakikalık mücadeleden gol sesi çıkmayınca müsabaka başlamadan sona erdi.

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