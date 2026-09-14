Süper Lig'in 5. haftasının son maçında Gaziantep FK ile sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. 90 dakikalık mücadeleden gol sesi çıkmayınca müsabaka başlamadan sona erdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken Gaziantep temsilcisi ise 8 puana yükseltti.
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.
Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu puan kaybı ile lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla haftayı 7 puanla 11. sırada tamamladı.
Kaynak: Haber Merkezi