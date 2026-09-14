Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'un sorularını yanıtlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, ligdeki durumlarının kötü olmadığını söyledi.

"Şanslar yarattık ama gol olmadı"

Gaziantep FK karşısında rahat bir galibiyet alacak oyunu oynadıklarını ancak golü bulamadıklarını ifade eden yıldız oyuncu, "Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık. Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum. Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan arkasında kaldı

Süper Lig'de sezona Gençlerbirliği mağlubiyeti ile başlayan sarı- lacivertliler, ligin 4. haftasında Beşiktaş'a da 2-1 mağlup olmuştu. İsmail Kartal'ıın öğrencileri Gaziantep FK beraberliği ile lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçe ligin 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.