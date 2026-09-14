Sahadaki çevik hamleleri ve süratli bindirmeleriyle adından söz ettiren futbolcu, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile olan yakın akrabalığı sayesinde de futbol dünyasının gündemine oturdu. Yeşil sahaların yeni yüzünü tanımak isteyen taraftarlar; oyuncunun yaşını, geçmiş kulüplerini ve milli forma tercihlerini sorguluyor. Gözler genç yeteneğe çevrildi.

Gaziantep ekibinin savunma ve hücum hattına derinlik kazandıran kabiliyetli isim, Türkiye macerasında rüştünü ispatlamak adına yoğun mesai harcıyor. Genç futbolcunun sözleşme şartları, saha içi pozisyonu ve aile kökleri netlik kazandı. Bilgi netleşiyor.

Kerim Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Kerim Çalhanoğlu, 26 Ağustos 2002 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde doğan ve 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında olan Türk asıllı profesyonel bir futbolcu olarak tanınıyor.

Bilgi başlığı Resmi kariyer detayı Doğum tarihi ve yeri 26 Ağustos 2002 - Mannheim (Almanya) Güncel yaşı 24 yaşında Mevkisi Sol bek, sol kanat Yetiştiği ve oynadığı kulüpler Waldhof Mannheim, Hoffenheim, Schalke 04, Sandhausen, Greuther Fürth Güncel takımı ve sözleşmesi Gaziantep FK (2+1 yıllık) Aile bağı Hakan Çalhanoğlu'nun öz kuzeni

Ailesi aslen Bayburt kökenli olan genç futbolcu, meşin yuvarlakla çok küçük yaşlarda tanıştı. Waldhof Mannheim ve Hoffenheim altyapılarında tekniğini geliştiren sol ayaklı yetenek, ardından Schalke 04 bünyesine geçerek henüz genç yaşta Bundesliga çimlerine ayak bastı. Azim sonuç getirdi.

Kerim Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor ve mevkisi ne?

Kerim Çalhanoğlu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK takımında sol bek ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor.

Almanya kariyerinde Sandhausen ve Greuther Fürth gibi mücadele gücü yüksek ekiplerde top koşturan genç isim, 2026 yaz transfer döneminde kırmızı-siyahlı Güneydoğu temsilcisiyle 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Savunmanın sol koridorunda dinamizm yaratan oyuncu, hücum hattında kanat forvet görevini de başarıyla üstleniyor. Hamleleri güven veriyor.

Kerim Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile akraba mı?

Kerim Çalhanoğlu, A Milli Takım kaptanı ve İtalyan devi Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun öz kuzeni olarak biliniyor.

Futbolcu bir aileden gelen genç oyuncu, ağabeyi gibi gördüğü tecrübeli yıldızın izinden giderek kariyerini şekillendiriyor. Genç milli takımlar seviyesinde Türkiye U16 formasını terleten Çalhanoğlu, ilerleyen dönemde Almanya'nın U16, U17, U19 ve U20 yaş kategorilerinde sahaya çıktı. Sahadaki hırsı ve disipliniyle Gaziantep tribünlerinin takdirini kazanan genç yıldız, Türkiye liginde kalıcı izler bırakmayı hedefliyor. Mücadele hız kesmiyor.