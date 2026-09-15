Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin öncülüğünde gerçekleşen 39.Ahilik Haftası etkinlikleri bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleşen yürüyüş ve çelenk sunum töreniyle birlikte resmen başladı. Gün boyu devam edecek süreçte tarihsel Ahilik geleneğini ithafen çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Yalçın Ata: Ahilik tüketiciye saygı göstermektir

İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İzmir Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve esnaf temsilcilerinin tam kadro katıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunum töreninin ardından konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, esnaf geleneği hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Her sene coşkuyla kutladığımız Ahilik Haftası'nı bu yılda kutluyoruz. Ahilik felsefesi çalışma hayatında dürüstlüğü ön plana çıkarmaktadır. Ahilik tüketiciye saygı göstermek demektir. Yardımlaşmayı esas alır. Bu bizim köklü bir esnaf geleneğimizdir" dedi.

"Esnaflar Türk toplumunun omurgasıdır"

Son olarak, esnaf ve sanatkarların Türk toplumunun omurgasını oluşturduğunu aktaran Başkan Ata, coşku dolu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Ahi Evran'ın kurduğu teşkilat, eski dönemlerde devlet yapılanmalarına öncülük etmiştir. Pek çok devlet büyüğü Ahi teşkilatlarında yetişmiştir. Bizler Türk insanına öz kimliğini hatırlatmayı bir görev biliyoruz. Ülkemiz ve çevresi hassas ve zor bir dönemden geçmektedir. Zaman dayanışma zamanıdır. Zaman toplumsal değerlerimize daha sıkı sarılma zamanıdır. Bize yol gösterecek olan şey Ahilik kültürüdür. Esnaf yöneticileri olarak üyelerimize bu konuda doğru rehberlikler sunmalıyız. Esnaf ve sanatkarlar Türk toplumunun omurgasıdır. Esnafın samimiyeti ve hoşgörüsü birliği beraberliği sağlar. Esnafı yaşatmalıyız ki devlet yaşasın. Rabbim birliğimizi daim etsin"