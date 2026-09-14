Yeşil sahalarda uzun yıllar sergilediği hırslı savunma oyunuyla iz bırakan eski milli oyuncu, futbol tutkunlarını arama motorlarına yöneltti. Kulübedeki yeni sınavı öncesinde sporseverler, Sakaryalı teknik adamın yaşını, formasını giydiği kulüpleri ve Galatasaray günlerini araştırıyor. Gözler deneyimli hocaya çevrildi.

Savunmadaki sert stiliyle bilinen başarılı isim, teknik direktörlük kariyerinde rüştünü ispatlamak üzere kolları sıvadı. Abdullah Avcı ile yıllarca süren mesaisinin ardından tek başına sahneye çıkan Ak, taktik disipliniyle fark yaratmayı hedefliyor. Zaman lehe işliyor.

Orhan Ak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Orhan Ak, 29 Eylül 1979 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen ve 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındaki Türk teknik direktör ve eski milli futbolcu olarak tanınıyor.

Bilgi başlığı Resmi kariyer detayı Doğum tarihi ve yeri 29 Eylül 1979 - Sakarya Güncel yaşı 46 yaşında Mevkisi Sol bek, stoper Forma giydiği önemli kulüpler Kocaelispor, Galatasaray, Trabzonspor A Milli Takım kariyeri 1 maç (2004) Güncel görevi Gaziantep FK Teknik Direktörü

Futbol dünyasına Kocaelispor altyapısında adım atan Sakaryalı isim, sert hamleleri ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ligin aranan savunmacıları arasına girdi. Profesyonel kariyerinde 15 yılı aşkın süre ter döken Ak, 2004 yılında Türkiye A Milli Takımı formasını da sırtına geçirdi. Formanın hakkını verdi.

Orhan Ak Galatasaray'da oynadı mı ve hangi kupaları kazandı?

Orhan Ak, 2003 ile 2007 yılları arasında Galatasaray forması giydi ve sarı-kırmızılı kulüple bir Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Savunmanın solunda ve stoper tandeminde sergilediği dirençli futbolla taraftarın takdirini toplayan isim, sarı-kırmızılı formayla 90'ın üzerinde resmi müsabakada sahaya çıktı. Avrupa kupalarında ve lig derbilerinde kritik gollere imza atan futbolcu, Fatih Terim ile Eric Gerets idaresindeki kadroların önemli parçalarından biri oldu. Sahadaki hırsı tribünleri coşturdu.

Orhan Ak hangi takımları çalıştırdı ve son adresi neresi oldu?

Orhan Ak, kramponlarını astıktan sonra antrenörlüğe geçerek Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor kulübelerinde Abdullah Avcı'nın yardımcılığını üstlendi.

Bordo-mavili Karadeniz temsilcisinin kazandığı şampiyonlukta kulübenin gizli kahramanlarından biri olan teknik adam, 2023 yılında Trabzonspor'un teknik patronluğunu yürüttü. Yeni dönemde ise Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK takımının başına geçen Ak, modern saha presi ve hızlı geçiş hücumlarına dayalı bir oyun anlayışı benimsiyor. Mücadele hız kesmiyor.