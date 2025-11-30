Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar kavgasında muhalif kanat içinde yer alan Berhan Şimşek geçtiğimiz Ekim ayında Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden atılmıştı.

CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayında Özgür Özel'e karşı genel başkan adaylığı yarışına girmek isteyen ancak başvurusu beş dakika gecikti gerekçesiyle reddedilen Berhan Şimşek özellikle iktidara yakın kanallarda parti içi demokrasiyi eleştiren açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Hem Özel'e hem delegelere...



Özgür Özel'in son bir yılda üçüncü kez, siyasi kariyerinde dördüncü kez CHP Genel Başkan koltuğuna oturduğu kurultayın ikinci gününde en sert eleştiri de Berhan Şimşek'ten geldi.



Özel'in adını anmadan ''Şaibeli CEO'' yakıştırması yapan Berhan Şimşek, Özel'i rekor oyla seçen 1.333 kurultay delegesine de ''Aynaya nasıl bakacaksınız'' sözleriyle yüklendi.



Özgür Özel'den arınma mesajı...



İki yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devraldığı salonda delegelere seslenen Özgür Özel isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun ''Parti arınmalı'' sözlerine cevap vermiş,

''CHP, bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan ve meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacaktır” mesajıyla parti içi muhalefete seslenmişti.