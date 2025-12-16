Son Mühür - Gazeteci ve yazar Ertuğrul Özkök, Türkiye’de ifade özgürlüğü konusundaki görüşlerini paylaştı. NOW TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Özkök, sözlerini özenle seçtiğini belirterek, “Buradan alınıp götürülme endişem var her Türk vatandaşı gibi” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan gelişmelere değinerek meslektaşı Fatih Altaylı’yı “çok iyi anladığını” ifade eden Özkök, artık siyasetle ilgili yazılar kaleme almak istemediğini açıkladı:

“Cümlelerimi seçerek konuşuyorum. Buradan alınıp götürülme endişem var her Türk vatandaşı gibi. Fatih Altaylı’yı çok iyi anlıyorum. Ben de artık siyaset yazmakta hevesli değilim. Bırak muhalifleri, AK Partililerin başına neler geldi…”

İfade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdi