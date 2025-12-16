Açıklamada, vatandaşların yeni yıl alışverişlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi ve olası mağduriyetlerin önlenebilmesi için, alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satıcı firma hakkında önceden araştırma yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cazip sunumlara hemen güvenilmemesi ve ürünün fiyatının farklı platformlardaki muadilleriyle karşılaştırılması gerektiği vurgulandı.

"İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı. İnternet sitesinin güvenliği (SSL sertifikası, 3D Secure gibi unsurlar) kontrol edilmeli, özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmeli. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu okumalı."