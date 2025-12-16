Son Mühür - Bakanlığın açıklamasında, yıl sonu alışverişlerinde tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi ve satıcıların yasal sorumluluklarının hatırlatılmasının önemine vurgu yapıldı.
Açıklama yapıldı
Tüketicilerin alışveriş davranışlarını doğrudan etkileyen ve "yılbaşı indirimleri" ile "yeni yıl fırsatları" gibi kampanyaların Bakanlık tarafından incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yılın son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimler ve incelemeler aralıksız devam edecek. Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacak."
Açıklamada, vatandaşların yeni yıl alışverişlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi ve olası mağduriyetlerin önlenebilmesi için, alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satıcı firma hakkında önceden araştırma yapılmasının önemine dikkat çekildi.
Sahte sitelere dikkat
Açıklamada, "yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cazip sunumlara hemen güvenilmemesi ve ürünün fiyatının farklı platformlardaki muadilleriyle karşılaştırılması gerektiği vurgulandı.
"İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı. İnternet sitesinin güvenliği (SSL sertifikası, 3D Secure gibi unsurlar) kontrol edilmeli, özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmeli. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu okumalı."