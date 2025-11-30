Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan dört şüpheliden üçü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kaplan'ın avukatı ve emekli bir polis memuru bulunuyor. Dijital incelemeler ve HTS kayıtları, mahkemenin kararında belirleyici oldu.

Dijital incelemeler sonrası yeni gözaltılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Örgüt üyelerinin dijital materyallerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni bir operasyon düzenledi. Bu operasyon neticesinde emekli polis memuru Önder P., Kaplan'ın avukatı Tarık T., Erhan B. ve görevli polis memuru Resul A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Emekli polisin 'Mücadele ettim' iddiası

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren şüpheliler, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Emekli polis memuru Önder P., örgütle mücadele eden ilk ekiplerden olduğunu öne sürerek, "Ayhan Bora Kaplan adlı şahsın adreslerine baskın yapan ilk polis memurlarındanım. Yedi yıl boyunca bu insanlarla mücadele ettim. Arkasından koşturduğum kişilerle adımın anılması yanlıştır" ifadelerini kullandı. MASAK raporlarında bir sorun olmadığını iddia eden Önder P., kendisini suçlayan yazışmaların kurgudan ibaret olduğunu iddia ederek serbest bırakılmasını talep etti.

Kaplan'ın avukatı Tarık T. ise yirmi yıllık ceza avukatı olduğunu belirterek, örgüt yapısıyla hiyerarşik bir bağının bulunmadığını ve örgüte yardım etmesinin söz konusu olmadığını savundu. Şüpheli Erhan B. de örgütten kimseyi tanımadığını ve herhangi bir yardımda bulunmadığını iddia etti.

Mahkemenin kararında HTS ve yazışmalar belirleyici oldu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan teknik inceleme raporu, HTS (baz istasyonu) kayıtları, şüpheli beyanları ve telefon yazışma içerikleri ile tüm dosya kapsamını birlikte değerlendiren nöbetçi mahkeme, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair "somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesi" bulunduğunu kaydetti.

Mahkeme kararıyla, örgüt yapısına dahil olmadan 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan Kaplan'ın avukatı Tarık T. ile Erhan B. tutuklandı. Emekli polis memuru Önder P. ise 'örgüte üye olma', 'iftira' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memuru Resul A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.