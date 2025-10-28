Gelinim Mutfakta’nın sevilen yarışmacılarından Miyase bugün programda yer almadı. İzleyiciler sabah saatlerinden itibaren “Miyase neden yok?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Programa dair yapılan açıklamada Miyase’nin özel bir nedenle çekimlere katılamadığı bildirildi.

Dün yaşanan gelişmeye göre Miyase’nin babası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alınan babasının yanına gitmek isteyen yarışmacı, acil uçakla bulunduğu şehirden ayrıldı. Bu nedenle Miyase, bugünkü Gelinim Mutfakta çekimlerinde yer almadı.

Miyase yarışmada neden yok? Ayrıldı mı?

Miyase’nin ani ayrılışı sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok izleyici yarışmacıya geçmiş olsun mesajları gönderdi. Programa yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Miyase yarışmadan tamamen ayrılmadı. Ancak babasının sağlık durumuna göre bir süre çekimlere ara vereceği öğrenildi.

Program ekibinin de bu süreçte Miyase’ye destek verdiği ve ailesiyle ilgilenmesi için izin tanıdığı aktarıldı. Yarışma, Miyase’nin yokluğunda diğer gelinlerle devam ediyor.

Miyase ne zaman dönecek?

Miyase’nin programa ne zaman döneceği henüz netleşmedi. Babasının sağlık durumuna bağlı olarak birkaç gün dinlenme planladığı belirtiliyor. Eğer doktorlar olumlu bir tablo çizerse, yarışmacının ilerleyen bölümlerde yeniden mutfaktaki yerini alması bekleniyor.

Gelinim Mutfakta izleyicileri, Miyase’nin kısa sürede programa dönmesini ve yarışmaya kaldığı yerden devam etmesini umut ediyor.