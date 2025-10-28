Survivor Türkiye'nin yeni sezonu başlamadan önce yarışmacı kadrosuyla ilgili büyük bir merak oluştu. Özellikle sosyal medyada kimlerin yer alacağına dair çok sayıda iddia gündeme geliyor. Son günlerde bu tartışmaların odağında adı en çok geçen yarışmacılardan biri Nagihan Karadere oldu.

Nagihan Karadere Survivor All Star 2026 yılında yarışacak mı sorusu birçok kişi tarafından soruluyor. Acun Ilıcalı'nın henüz resmi bir açıklama yapmadığı için bu konuda kesin bir bilgi yok. Bazı eski Survivor yarışmacıları sosyal medyada Nagihan'ın tekrar kadroda olacağını iddia etti ve bu spekülasyonları daha da güçlendirdi. Özellikle Avatar Atakan'ın, "Nagihan tekrardan gidiyor, başarılar diliyorum," şeklinde yaptığı paylaşım fansalarda heyecanı artırdı.

Nagihan Karadere kimdir?

Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde Osmaniye'de doğdu. Spor dünyasında başarılarıyla tanınıyor. Fenerbahçe altyapısında yetişti, 400 metre engelli branşında Türkiye rekorunu elinde tutuyor. 2011 yılında 55.09 saniyeyle rekor kırdı ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Atletizmdeki performansının yanında, Survivor Türkiye'de defalarca yarışarak geniş bir izleyici kitlesi edindi.

Survivor'a kaç kez katıldı?

Nagihan Karadere Survivor Türkiye'ye bugüne kadar dört kez katıldı:

2016 Ünlüler-Gönüllüler: 5. sıra

2018 All Star: 2. sıra

2022 All Star: 6. sıra

2024 All Star: yarışmacı

Bu performanslarıyla TV şovunun en deneyimli yarışmacılarından biri oldu.

Survivor'da şampiyon oldu mu?

Nagihan Karadere Survivor'da henüz şampiyonluk elde etmedi. 2016 sezonunu 5. sırada tamamladı, 2018 All Star’da ise 2. oldu. Sonraki sezonlarda da finale yakın sayılan sonuçlar aldı.

Şu anda Survivor All Star 2026 kadrosuna dair kesin açıklama bekleniyor. Resmi duyuru yapılmadığı için Nagihan’ın yarışıp yarışmayacağı netleşmedi. Ancak sosyal medyadaki paylaşımlar ve geçmiş başarıları ile Survivor tutkunlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan tahminler ve önceki başarıları, onun yeni sezonda tekrar izlenme ihtimalini artırıyor. Yarışmacı kadrosu netleştiğinde bu soru da kesin yanıt bulacak