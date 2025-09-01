Adana’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, 1 Eylül 2025 tarihinde İstanbul’a gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. 87 yaşındaki Durak’ın sağlık durumu yakından takip ediliyor. Beş dönem boyunca Adana’da belediye başkanlığı yapan Durak, kentin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip.

Aytaç Durak öldü mü? Sağlık durumu

1 Eylül 2025 sabahı saat 09.55’te Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaşan Aytaç Durak’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Uçak, acil iniş yaparak Çukurova Uluslararası Havalimanı’na geri döndü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Durak, Yüreğir Başkent Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Edinilen bilgilere göre, Durak’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor, ancak ölüm haberi bulunmuyor. Geçen yıl yayla evinde rahatsızlanan Durak, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavi sonrası taburcu edilmişti.

Aytaç Durak kimdir?

Aytaç Durak, 2 Ağustos 1938 tarihinde Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğdu. Tüccar bir ailenin altı çocuğundan ikincisi olan Durak, ilkokulu Adana Gazipaşa İlkokulu’nda, ortaokulu Tepebağ Ortaokulu’nda, liseyi ise Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1957 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne giren Durak, 1963 yılında mezun oldu. Meslek hayatına DSİ Adana İçme Suları Şefi ve Köy Hizmetleri Adana İl Müdürü olarak başladı. Siyasete Adalet Partisi’nden giren Durak, 1963-1980 yılları arasında belediye meclis üyeliği yaptı. 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. ANAP, DYP, AK Parti, MHP ve bir süre bağımsız olarak siyaset yaptı.

Aytaç Durak’ın siyasi kariyeri

Aytaç Durak, Adana’nın siyasi tarihinde önemli bir figür olarak tanınıyor. 1984-2014 yılları arasında, 1989-1994 dönemi hariç, toplam 42 yıl Adana Belediyesi’nde görev aldı. Bu süre boyunca Merkez Park gibi yeşil alan projelerini tamamlayarak kentin çehresini değiştirdi. Ancak Adana Metrosu’nun uzun süren inşaat süreci ve imar planlarıyla ilgili bazı tartışmalar da gündeme geldi. 2010 yılında, aile mülklerinin değerini artırdığı iddiaları nedeniyle MHP’den istifa etti ve İçişleri Bakanlığı tarafından iki ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. 2011 yılında yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı, ancak bu iddiaları reddetti. Evli olan Durak’ın iki çocuğu bulunuyor; oğlu Gökhan Durak inşaat mühendisi, kızı ise peyzaj mimarı. Yaz aylarını Karaisalı’daki Kızıldağ Yaylası’nda geçirmeyi tercih ediyor.