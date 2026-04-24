MSÜ tercihleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor sorusu son 24 saatte en çok aratılan başlıklar arasına girdi. Milli Savunma Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre takvimde herhangi bir değişiklik bulunmuyor ve sistem bugün kapanıyor.

MSÜ tercihleri bugün saat kaçta bitiyor?

Tercih işlemleri 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Bu saatten sonra tercih ekranı otomatik olarak kapatılacak ve adayların yeni ekleme ya da güncelleme yapması mümkün olmayacak. Son saat yaklaşırken sisteme binen yoğunluk nedeniyle adayların işlemlerini ertelememesi kritik önem taşıyor.

Tercih ekranı üzerinden yapılacak değişiklikler için adaylara kalan süreyi etkin kullanma tavsiyesi veriliyor. Son anda girilen sisteme yaşanabilecek erişim sorunları, telafisi olmayan durumlara yol açabiliyor.

MSÜ tercihleri uzatıldı mı?

2026 yılı MSÜ tercih sürecine dair Milli Savunma Üniversitesi tarafından ek süre açıklaması bulunmuyor. Takvimde değişiklik yapılmadı ve tercih sistemi bugün kapanacak. Geçmiş dönemlere bakıldığında benzer süreçlerde uzatma duyurusu yapılmadığı görülüyor.

Adayların resmi kurumlardan gelen son dakika açıklamalarını takip etmesi öneriliyor. Yine de ek süre verileceği beklentisiyle hareket etmek ciddi bir risk barındırıyor. İşlemlerin bu gece yarısından önce tamamlanması en sağlıklı yol.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Yerleştirmede adayların sınav puanı, tercih sıralaması ve Harp Okulu kontenjanları belirleyici olacak. 2026 yılı için resmi sonuç açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllar incelendiğinde sonuçların haziran ayında adaylara açılması bekleniyor.

Sonuçlar yayımlandığında başarılı bulunan adaylar, seçim aşamalarına davet edilecek. Fiziki yeterlilik, mülakat ve sağlık raporu basamaklarından geçen adaylar Harp Okulu veya Astsubay Meslek Yüksekokulu’na yerleşme hakkı elde edecek.

Tercih yaparken son dakika uyarıları

Adayların tercih listesini oluşturmadan önce ilgi duyduğu sınıfın geçmiş yıl taban puanlarını gözden geçirmesi büyük avantaj sağlıyor. Gerçekçi hedefleme, yerleşme şansını belirgin şekilde artırıyor. Sisteme giriş yaparken kullanılan şifre unutulduysa, Milli Savunma Üniversitesi portalındaki şifre sıfırlama ekranı üzerinden hızlı çözüm alınabiliyor.

Son olarak tercih listesinin kaydedilmesinin ardından onay ekranının ekran görüntüsünün alınması, herhangi bir teknik aksaklık durumunda adayın lehine belge niteliği taşıyor.