Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının yeni haftasında yer alan Ergül Hanım, izleyicilerin sevdiği yarışmacılardan biri oldu. Programda renkli kişiliği, samimi tavırları ve yemek konusundaki iddiasıyla dikkat çekiyor.

Yemekteyiz’de her hafta beş farklı yarışmacı bir araya geliyor. Her yarışmacı bir gün boyunca ev sahibi oluyor, diğer dört yarışmacıyı kendi evinde ağırlıyor. Yarışmacılar üç çeşit yemek, bir tatlı ve içecekten oluşan bir menü hazırlıyor. Zuhal Topal da her gün yemeğe konuk oluyor, lezzet, sunum ve misafirperverlik açısından değerlendirme yapıyor. Cuma günü, haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın kazananı oluyor. Kazanan yarışmacı 200.000 TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Ergül Gümüşay Kimdir?

Ergül Gümüşay, 54 yaşında ve Ankara doğumlu. Bir çocuk annesi olan Gümüşay, sosyal yönü güçlü, enerjik ve içten bir karaktere sahip. Boş zamanlarında kızıyla vakit geçiriyor, dostlarıyla bir araya gelmeyi ve evinde misafir ağırlamayı seviyor. Yemek yapmayı bir hobi olarak görüyor ve bu yeteneğini yarışmada en iyi şekilde göstermek istiyor.

Yarışmadaki Hedefi

Ergül Gümüşay, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına hem eğlenceli vakit geçirmek hem de haftanın kazananı olmak hedefiyle katıldı. 200 bin TL’lik büyük ödül için diğer yarışmacılarla kıyasıya mücadele ediyor. Jüri karşısında kendine güvenen duruşu ve sakin tavırlarıyla izleyicinin beğenisini kazanıyor.

Kişiliği ve İlgi Alanları

Gümüşay, detaylara önem veren, misafirperver ve titiz bir yapıya sahip. Programda hem sofradaki düzeni hem sunumlara gösterdiği özenle öne çıkıyor. Kızıyla birlikte zaman geçirmeyi, film izlemeyi ve yeni tarifler denemeyi seviyor. Yemekteyiz’le beraber televizyon ekranında kısa sürede tanınan bir isim haline geldi.