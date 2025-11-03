Gelin Evi programının yeni haftasında Sultan Çıracı adlı yarışmacı izleyicinin ilgisini çekiyor. Hafta boyunca beş farklı gelin, misafirperverliklerini ve ev düzenlerini göstererek 150 bin TL büyük ödül için mücadele ediyor. Sultan Çıracı ise haftanın ilk yarışmacısı olarak ekran karşısına çıktı ve yarışmanın ilk günü kendi evinde diğer gelinleri ağırladı.

Sultan Çıracı Kimdir?

Sultan Çıracı 31 yaşında ve aslen Tokatlı. Üç yıldır evli olan Sultan Çıracı, yarışmaya ev hanımı olarak katıldı ve yarışmanın ilk gününde kendi evinde misafirlerini ağırladı. Samimiyeti ve yöresel sunumlarıyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti.

Sultan Çıracı'nın yarışmaya katılmasıyla birlikte Tokat yöresinin gelenekleri ön plana geldi. Yarışmacı, evinde Tokat’ın meşhur asma yaprakları ve yöresel lezzetleriyle özel bir masa hazırladı. Sultan Çıracı, rakiplerini davul zurna eşliğinde karşılayarak Anadolu kültürünü ve misafirperverliğini yansıtıyor. Programda, ev dekorasyonu ve çeyiz sunumu da değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Haftanın ilk gününde, Sultan Çıracı’nın misafirperverliği kadar, masa düzeni ve sunumları da dikkat çekti. Yarışmacının masa düzenindeki Tokat motifleri ve ev sunumları izleyenlerde ilgi uyandırıyor. Diğer yarışmacılar ve programın sunucusu Buse Varol tarafından puanlanan Sultan Çıracı'nın performansı hafta boyunca sonucu etkileyecek.

Yarışmaya katılan beş gelin arasında Sultan Çıracı ev hanımı olarak yarışıyor ve şu anda herhangi bir işte çalışmıyor. Anadolu’nun samimi kültürünü yarışmaya taşıyan Çıracı, doğal ve içten tavırları ile ekran başındaki kadın izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Açıklanan Puan Durumu

Gelin Evi programında her yarışmacı, hafta boyunca topladığı puanla birinciliği hedefliyor. 3-7 Kasım arasında yayınlanan haftada Buse Yetişmiş’in topladığı puanlar ve genel performansı ekran başındaki izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Haftanın sonuçları ve Buse Yetişmiş’in aldığı toplam puan henüz güncel olarak kesinleşmedi. Her gün yapılan değerlendirmeler, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak.