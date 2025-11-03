Gelin Evi programı, hafta içi her gün farklı gelinlerin yarıştığı ve misafirperverlikten masa düzenine kadar birçok detayın puanlandığı bir televizyon formatı olarak yayınlanıyor. Yeni haftada izleyicilerin ilgisini çeken yarışmacılardan biri de Buse Yetişmiş oldu. Buse Yetişmiş’in yarışmaya katılması, hem programı takip edenler hem de sosyal medyada gündem oldu.

Buse Yetişmiş, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Kendisi 32 yaşında ve 6 yıllık evli. Yarışma sürecinde evindeki düzeni, misafir ağırlama becerileri ve masa sunumuyla dikkat çekiyor. Programa katıldığı hafta, 3-7 Kasım tarihleri arasında 150 bin TL’lik büyük ödülü kazanmak için mücadele veriyor. Ev hanımı olan Buse Yetişmiş, şu anda herhangi bir işte çalışmıyor.

Gelin Evi Buse Yetişmiş Kimdir?

Buse Yetişmiş, 32 yaşında ve İstanbul doğumlu. Yaklaşık 6 yıldır evli olan Yetişmiş, yarışmaya ev hanımı olarak katılıyor. Şu anda aktif olarak çalışma hayatında bulunmuyor ve ev işleriyle ilgileniyor. Programda gösterdiği performans ve sempatik yapısıyla izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Gelin Evi yarışması hakkında

Yarışmada yer alan gelinler, her gün sırayla hem evlerini hem de hünerlerini sergiliyor. Buse Yetişmiş ise ilk gün Sultan isimli yarışmacının masasını puanladı ve diğer yarışmacılar ve sunucu Buse Varol ile puanlamalarda öne çıkan isimlerden biri oldu. Yarışmacının evindeki misafirperverlik, masa düzeni ve dekorasyon gibi konular jüriler tarafından değerlendirildi.

Bu hafta yarışmaya katılan beş gelin, hem kendi aralarında rekabet ediyor hem de ekran başındaki izleyiciler tarafından takip ediliyor. Finale yaklaşırken yarışmacıların topladığı puanlar ve gösterdikleri performans, haftanın sonucunu belirleyecek. Buse Yetişmiş ile ilgili olarak haftanın tam puan sonuçları henüz açıklanmadı, yani toplam kaç puan aldığı veya haftanın birincisi olup olmadığı güncel olarak açıklanmamış durumda. Her gün açıklanan puanlamalar ise yarışma ilerledikçe izleyicilerle paylaşılıyor.